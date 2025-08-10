Депутат Госдумы назвал средний размер пенсии в России

Депутат ГД Говырин: Средняя пенсия в РФ составляет 23,5 тысячи рублей в месяц

В России средний размер пенсии составляет около 23,5 тысячи рублей в месяц. Такую цифру назвал депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет РИА Новости.

«Средняя пенсия в России сегодня составляет 23448 рублей в месяц. Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты», — отметил он.

Депутат напомнил, что каждый год работы может принести до десяти баллов, а стоимость одного балла в 2025 году равна 145,69 рубля. Сумма баллов умножается на этот показатель и к ней прибавляют фиксированную выплату в размере 8907,70 рублей.

Говырин также рассказал, что специальные надбавки получают жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов. При этом некоторые категории граждан рассчитывают свои выплаты по отдельным правилам.

Ранее Алексей Говырин предупредил, что в сентябре в России не случится массового повышения пенсий. Однако, по его словам, некоторые пенсионеры все-таки смогут рассчитывать на прибавку. До этого в Социальном фонде России рассказали, что к началу июля 2025 года размер средней пенсии составил почти 23,5 тысячи рублей, увеличившись с начала года на 281 рубль.

