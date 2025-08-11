Охраннику российского аэропорта вынесли приговор за уничтоженный в теракте вертолет

Суд оштрафовал охранника аэропорта Ноябрьска, где подростки сожгли вертолет

На Ямале суд вынес приговор сотруднику охранного предприятия, обеспечивающего безопасность аэропорта Ноябрьска, где подростки по указанию украинских спецслужб сожгли вертолет Ми-8. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

52-летний мужчина признан виновным по статье 263.1 («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба») УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа.

Следствие и суд установили, что 11 сентября 2024 года охранник покинул рабочее место, оставив без наблюдения воздушные суда в аэропорту. Ночью на его территорию проникла группа подростков, которые за вознаграждение в четыре миллиона рублей, обещанное украинской спецслужбой, закидали бутылками с бензином вертолет Ми-8. Ущерб от уничтожения судна превысил 59 миллионов рублей.

Вскоре перед судом предстанут сами поджигатели. Им вменяется совершение теракта.