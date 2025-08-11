Силовые структуры
18:58, 11 августа 2025Силовые структуры

Охраннику российского аэропорта вынесли приговор за уничтоженный в теракте вертолет

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На Ямале суд вынес приговор сотруднику охранного предприятия, обеспечивающего безопасность аэропорта Ноябрьска, где подростки по указанию украинских спецслужб сожгли вертолет Ми-8. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

52-летний мужчина признан виновным по статье 263.1 («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба») УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа.

Следствие и суд установили, что 11 сентября 2024 года охранник покинул рабочее место, оставив без наблюдения воздушные суда в аэропорту. Ночью на его территорию проникла группа подростков, которые за вознаграждение в четыре миллиона рублей, обещанное украинской спецслужбой, закидали бутылками с бензином вертолет Ми-8. Ущерб от уничтожения судна превысил 59 миллионов рублей.

Вскоре перед судом предстанут сами поджигатели. Им вменяется совершение теракта.

