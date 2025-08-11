Под Москвой мужчина обманул родных ради ухода на СВО

В Подмосковье мужчина обманул родных ради ухода на СВО

Житель подмосковного Одинцова обманул родных, чтобы уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает портал Regions.ru.

Мужчина принял решение отправиться на спецоперацию вслед за друзьями детства, с которыми он поддерживает отношения до сих пор. Пятеро из них ушли на СВО осенью 2022 года.

По словам бойца, решение далось ему нелегко. «Мне для того, чтобы подписать контракт, понадобилось где-то около восьми месяцев. Только когда я уже был на сто процентов уверен в том, что готов, я сделал этот шаг», — пояснил военнослужащий. На оформление бумаг в военкомате у него ушло всего два дня.

Родственники солдата не сразу узнали о том, что он вступил в ряды Вооруженных сил России. Он сказал близким, что уехал восстанавливать Донецк. «Они узнали о контракте, когда я уже был в части», — отметил мужчина, который находится в зоне СВО с 2023 года. За это время он успел дослужиться до прапорщика, придя в армию рядовым без опыта военной службы.

Ранее другой военнослужащий рассказал о спасшем ему жизнь случае на передовой. Оказавшись зажатым между российскими и украинскими позициями, он потерял ноги, наступив на мину. Солдат уже попрощался с жизнью, однако его спасло то, что взрывная волна «запекла» его артерии – в противном случае он не выжил бы в результате обильной кровопотери.