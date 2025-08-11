Подсчитана сумма морального вреда в деле бывшего хабаровского губернатора

Суд взыскал с экс-губернатора Фургала 2 млн руб. в пользу вдовы коммерсанта Зори

Хабаровский суд обязал бывшего губернатора региона Сергея Фургала выплатить компенсацию морального вреда вдове коммерсанта Евгения Зори. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Потерпевшая требовала 200 миллионов рублей с осужденного экс-губернатора и других фигурантов уголовного дела, однако суд подсчитал, что сумма в два миллиона рублей компенсирует причиненный ей моральный вред. Еще по одному миллиону рублей должны выплатить женщине двое соучастников преступления. Порядка 600 тысяч рублей оценены расходы на погребение и судебные издержки.

Люберецкий суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы за организацию расправ над двумя предпринимателями и покушение еще на одного коммерсанта.