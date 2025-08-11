Продавцы стали использовать ностальгию россиян по 90-м в своих целях

Shopper’s: Ретейлеры начали возрождать старые бренды ради привлечения россиян

За последнее время в России стал набирать обороты маркетинговый тренд, подразумевающий возрождение старых брендов ради привлечения интереса граждан. Об этом сообщает отраслевой портал Shopper’s со ссылкой на опрошенных участников рынка.

Ностальгию россиян по ушедшей эпохе конца прошлого века активно используют не только производители одежды, но и ряд других предприятий. По данным издания, полки и витрины магазинов активно осваивают, в частности, велосипеды «Кама», пиво Балтика №3 по рецепту 1992-го и чай «Беседа», пользующийся большой популярностью в стране в первые годы после распада СССР.

При помощи выставления узнаваемых в прошлом брендов производители стремятся привлечь внимание и нарастить продажи своей продукции в России. Независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин назвал подобный тренд логичным на фоне выхода на внутренний рынок платежеспособного поколения, молодость представителей которого пришлась именно на 1990-е.

Однако пока остается неясным, насколько успешной может оказаться новая стратегия производителей, отмечает аналитик. Все дело в разнице ассортиментов продукции. Некоторая продукция, которая была широко представлена на полках российских магазинов в конце 90-х, за прошедшие несколько десятилетий во многом утратила актуальность. Спрос на них сейчас, по мнению эксперта, будет высоким только у совсем заядлых ценителей той эпохи. «Эти продукты могут быть в ассортименте, но брендами-лидерами они вряд ли станут», — резюмировал Лачугин.

Подобный тренд, по мнению эксперта, в большей степени говорит об исчерпании фантазии маркетологов, нежели о высоком уровне их креативности. Схожего взгляда придерживается и партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев. Он отмечает, что в настоящее время маркетологам сложно придумать что-но новое для привлечения покупателей, так как большинство эффектных названий и логотипов уже заняты. На этом фоне возврат в 90-е выглядит вполне логичным. «И это не связано с величием бренда в прошлом», — заключил Андреев.

Производители используют в своих целях не только ностальгию россиян по 90-м, но и их растущий интерес к различным брендам, пользовавшимся большим спросом в советские времена. Одним из примеров подобной маркетинговой стратегии является возобновление выпуска «Уралов». В начале 2023 года стало известно о планах пермского завода «Форвард» создать модель на основе культовых в СССР велосипедов, но с использованием новых технологий. Еще одним примером можно считать ребрендинг мотоциклов с коляской Ural. До недавнего времени сборкой этих мотоциклов занимались на Ирбитском мотоциклетном заводе, однако из-за санкций производство моноприводной техники пришлось перенести в Казахстан.