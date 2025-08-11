Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:37, 11 августа 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянам назвали способ сэкономить на пляжном отдыхе

Эксперт по туризму Любаева: Недорого отдохнуть у моря в сентябре можно в Абхазии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Чтобы бюджетно отдохнуть у моря в сентябре, нужно бронировать курорт заранее, но сами по себе цены осенью снижаться не будут, рассказала эксперт по туризму Валентина Любаева. В разговоре с «Лентой.ру» для бюджетного пляжного отдыха в сентябре она порекомендовала обратить внимание на Египет, Мальдивы, Абхазию и Дагестан.

«Я бы рекомендовала брать быстрее, то есть точно брать в августе, а не в сентябре. Второе, рассматривать вторую половину сентября и конец сезона в некоторых странах. В Египте вторая половина сентября еще не очень популярна, потому что там еще жарковато, то же самое ОАЭ», — сказала Любаева.

В России стоит обратить внимание на отдых в Абхазии из-за прямых рейсов в новый аэропорт, считает эксперт. За рубежом в сентябре хорошие цены должны быть также в Нячанге (Вьетнам), а вот в Турции цены падать не будут, в том числе из-за подросшего курса, но чтобы сэкономить можно организовать вылет из аэропорта Минеральных Вод, сообщила Любаева.

Все приличное по России, то же самое Каспийское море, бронируется все весной. Там же мало мест, куда можно поехать, а концентрация людей невыездных большая

эксперт по туризму Валентина Любаева

Еще один недорогой вариант на вторую половину сентября — Мальдивы. По словам эксперта, такой отдых может обойтись в 140 тысяч рублей. Также она посоветовала рассмотреть Дагестан из-за красивой природы и хороших экскурсионных вариантов. Однако пляжный отдых в Дагестане возможен только до середины сентября, отметила она.

«Не будет снижаться [цена на пляжный отдых в сентябре – прим. Ленты.ру]. Я могу вам сказать, что по практике многих лет сентябрь становился самым дорогим и это то время, когда нет нормальных вариантов», — пояснила Любаева.

Материалы по теме:
«Райское место» Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
«Райское место»Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
21 июня 2025
Производственный календарь на 2026 год в России: выходные, праздники, рабочие дни и график переносов
Производственный календарь на 2026 год в России:выходные, праздники, рабочие дни и график переносов
25 июля 2025
Куда поехать на море в октябре 2025 года? Лучшие направления для отдыха за границей
Куда поехать на море в октябре 2025 года?Лучшие направления для отдыха за границей
15 апреля 2025

Ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» называли главные направления для экономного отдыха в России в июне 2025 года. В рейтинге лидируют города и курорты Крыма. На первом месте расположилась Керчь — средняя стоимость ночи в местных отелях составляет 2,4 тысячи рублей. На втором месте — город Саки (2,5 тысячи рублей), а на третьем — поселок Николаевка (2,5 тысячи рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские спецслужбы начали вербовать пожилых россиянок. Как их принуждают к терактам против военных?

    Министр спорта заявил о подготовке сборной России к участию в ОИ-2028 в полном составе

    Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа на Аляске

    В России ответили на слова Мерца о переговорах на Аляске

    В российском регионе мужчина расправился с бывшей женой в машине

    Нефть подешевела максимальными с начала лета темпами

    Влияние конфликта России и Азербайджана на Армению объяснили

    Названы не ограничивающиеся Украиной темы для диалога Путина и Трампа

    Пушилин рассказал о продвижении на константиновском направлении

    ВСУ четвертый раз за утро попытались атаковать Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости