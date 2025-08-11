Российский рэпер сжег кабриолет BMW прямо на сцене

Рэпер Macan сжег кабриолет BMW прямо на сцене во время концерта в Москве

Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) сжег автомобиль прямо на сцене во время концерта в Москве. Ролик публикует Telegram-канал «ВПШ».

Во время исполнении песни «За всех» на сцену к музыканту вышел блогер Михаил Литвин. На размещенных кадрах видно, как инфлюэнсер поджигает кабриолет марки BMW серого цвета, затем обнимается с другом и уходит со сцены.

В июле Литвин сыграл свадьбу за 100 миллионов рублей. Торжество прошло в усадьбе Villa Michetti, где ранее отмечали свадьбу Ксения Бородина и Николай Сердюков. В траты 25-летнего инфлюэнсера вошли подаренный невесте автомобиль Lamborghini Urus более чем за 40 миллионов рублей, аренда виллы стоимостью от 2 миллионов рублей. Кроме того, оформление праздника оценивается приблизительно в 10 миллионов рублей.

