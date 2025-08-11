Среди ушедших в декрет граждан азиатской страны оказалось больше трети мужчин

Доля мужчин среди ушедших в декрет южнокорейцев достигла рекордных 36,4 %

Доля мужчин, воспользовавшихся декретным отпуском в Южной Корее, достигла в первой половине года рекордных 36,4 процента, или более чем 34,6 тысячи. Об этом со ссылкой на местную прессу сообщает РИА Новости.

Также в этой азиатской стране значительно выросло и общее количество граждан, ушедших в отпуск по уходу за ребенком. Их в январе--июне было 95,064 тысячи — на 37,4 процента больше, чем годом ранее. Отмечается, что чаще всего такой возможностью пользовались работники крупных компаний и зарабатывающие больше других корейцы.

Согласно принятому Сеулом законодательству, в декрет на срок до 18 месяцев могут уйти как мать, так и отец. При этом, для каждого из родителей предусмотрены ежемесячные выплаты в течение полугода на уровне 2,5 миллиона вон (около 1,8 тысячи долларов).

В России по данным на август 2023 года сообщалось о двух процентах мужчин, уходящих в декретный отпуск. Прошлой осенью Mash приводил данные, согласно которым в 2024-м их число выросло в разных регионах России в пределах 10--30 процентов.