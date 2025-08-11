Путешествия
Турист описал пляж российского курорта фразой «толпы народа и нашествие медуз»

Алина Черненко

ФотО: Александр Иванов / РИА Новости

Российский путешественник Денис Забелин отдохнул на пляже Азовского моря и описал его фразой «толпы народа и нашествие полчищ медуз». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Россиянин отметил, что в местах, где пять лет назад он спокойно бродил в одиночестве между «чахлыми палатками» и фруктовыми развалами, теперь не протолкнуться. «С утра — ритуальные "чур, полотенце возле воды!" и битва за лежаки по 400-500 рублей. Семьи с антистрессовыми кругами и орущими малышами идут по песку, усыпанному ракушками», — посетовал он.

Автор отзыва также пожаловался на сервис на российском курорте. По его словам, душ стоил 50 рублей, туалет — 30 рублей, а вода и электричество выключались по расписанию.

«Кто хотел городской чистоты — искренне сочувствуем, но зато атмосферно: козы между гостевыми, запах кукурузы и дворики-реалити из рубрики "Понаехали поспать"», — поиронизировал россиянин.

Помимо этого, блогер рассказал, что каждое утро берег моря покрывается густым слоем огромных медуз. «Местные называют воду "ядовитым киселем", острый том-ям нервно курит. Купаться теоретически можно, практически — если жизнь не дорога. Ожоги от корнерота — настоящие ожоги, многие дети отказываются заходить в море на второй день — "мама, я не хочу быть вареной курицей"», — поделился он.

Ранее этот же тревел-блогер назвал основные причины, из-за которых избегает отдыха на российских курортах. В частности, он пожаловался на ор детей, грохот колонок от «анимации» и «вечный фоновый мат».

