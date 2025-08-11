Умер музыкальный журналист Дмитрий Ухов

Музыкальный журналист Дмитрий Ухов умер в возрасте 79 лет

Российский музыкальный журналист и продюсер Дмитрий Ухов ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом у себя на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил композитор и пианист Антон Батагов.

«Умер Дима Ухов. (...) Никаких слов сейчас нет. Горе», — написал Батагов.

Как уточнил в Telegram джазовый обозреватель Михаил Митропольский, Ухов последние три года с половиной года был обездвижен и плохо видел. По его словам, в течение последних нескольких недель журналиста неоднократно увозили в больницу, но он отказывался от необходимой операции.

«Была подключена паллиативная помощь, институт эндокринологии, что-то еще. (...) Последний раз его увезли в реанимацию 64-й больницы сегодня (10 августа — Прим. «Ленты.ру»). Но, видимо, было поздно. В три часа дня он скончался», — написал Митропольский.

Ухов родился в 1946 году в Москве. В 1980 году окончил аспирантуру филфака МГУ, защитив диссертацию на тему «Поэтика современной популярной песни США и Англии».