18:11, 11 августа 2025Россия

В Москве сняли на видео повисшего на карнизе 12-го этажа четырехлетнего ребенка

В Москве оставшийся без присмотра ребенок повис на карнизе 12-го этажа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве жители района Кожухово заметили маленького ребенка, вылезшего из окна многоэтажки. Инцидент попал на видео, которое опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно, что несовершеннолетний почти полностью свесился с карниза на 12-м этаже. Каким образом он удержался от падения, различить невозможно. «Это очень высоко», — комментирует дрожащим голосом оператор.

В свою очередь, Telegram-канал «112» выяснил, что четырехлетний ребенок, оставшись без присмотра родителей, вылез из окна кухни и повис на руках. Еще до приезда МЧС его затащили внутрь квартиры спохватившиеся взрослые. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее в петербургском Пушкине из окна квартиры на пятом этаже выпал годовалый мальчик. Как стало известно, мать ребенка отвлеклась на домашние дела и не заметила, как он с помощью стула добрался до проема и перевалился через карниз.

