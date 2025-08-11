Силовые структуры
В МВД России исчезли данные о генерале полиции — главе управления по миграции

Генерал-лейтенант полиции Казакова исчезла из списка руководства МВД
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Валентина Казакова

Валентина Казакова. Илья Питалев / РИА Новости

Данные начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой исчезли из списка руководства ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Казакова была назначена на свою должность указом президента России 8 февраля 2019 года. Сейчас, при вводе запроса с ее данными на сайте МВД РФ в разделе руководства указана ошибка.

2 апреля президент России Владимир Путин поручил образовать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, а главой службы он назначил Андрея Кикотя.

