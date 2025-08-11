В России запретили продавать вейпы и энергетики под одним брендом

Роспотребнадзор запретил продавать вейпы и энергетики под одним брендом

Роспотребнадзор запретил продавать в России вейпы и энергетики под одним брендом. Об этом сообщает газета «Известия»

Запрет приняли после проверки по поручению Генпрокуратуры. Как считают общественники, продвижение энергетиков одной марки с вейпами нарушает запрет на продвижение никотинсодержащей продукции. Последний регламентирован в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Ранее глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратил внимание на продажу электронных сигарет и энергетиков под китайским брендом HQD. О недопустимости торговли предупредили интернет-площадки, а самому правообладателю, АО «Меридиан-Трейд», пригрозили проверкой. Компания может быть привлечена к ответственности по статье КоАП РФ 14.3.1. («Спонсорство табака или никотинсодержащей продукции, реклама и стимулирование продажи табака, табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов») со штрафом до 150 тысяч рублей.

В Союзе индустрии предприятий никотинсодержащих изделий (СИПНИ) заявили, что Роспотребнадзор трактует закон в свою пользу, в то время как продающие энергетики и вейпы HQD предприниматели выполняют все требования законодательства и «торгуют в белую».

Глава Минпромторга Алиханов выступил за тотальный запрет продажи вейпов в России. По словам Алиханова, возрастной ценз не всегда эффективно работает, а качество и последствия для здоровья, «судя по всему», оставляют желать лучшего. Глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул, что электронные сигареты наносят значительный вред подросткам, которые являются одними из главных потребителей.