Экономика
10:54, 11 августа 2025Экономика

В российской курице нашли сальмонеллу

Shot: В курятине «Акашево» из Марий Эл нашли сальмонеллу
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

В курятине птицефабрики «Акашево» из Марий Эл нашли сальмонеллу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В рамках проверки птицефабрики специалисты обнаружили несоблюдение норм и отобрали пробы для лабораторных исследований. Они выяснили, что с января по май производитель допустил выпуск небезопасной продукции. Вызывающие сальмонеллез бактерии обнаружили в замороженном филе, голенях «Халяль», грудке, печени птицефабрики «Акашевская».

По итогам проверки суд постановил привлечь производителя к административной ответственности и назначил штраф в размере 700 тысяч рублей. Решение в силу пока не вступило.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках «Папа может», которые продавали в одной из торговых точек сети «Светофор» в Тверской области. Сосиски поставляли из города Гагарин в Смоленской области, где располагаются основные животноводческие и перерабатывающие мощности мясокомбината.

