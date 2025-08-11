В Турции рассказали о последствиях землетрясения

Глава МВД Турции Ерликая: Из-за землетрясения в Балыкесире обрушились 16 зданий

Из-за землетрясения в турецком Балыкесире обрушились 16 зданий, в данный момент поисково-спасательные работы завершены. Об этом во время брифинга сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, его слова приводит РИА Новости.

«В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле», — рассказал Ерликая.

По его словам, из-под завалов извлекли четырех человек. Один из них, 81-летний мужчина, позднее ушел из жизни.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле произошло землетрясение. Толчки ощущались на западе города, их продолжительность составила около 20-30 секунд. Некоторые жители выбежали на улицу.