Microsoft засудят из-за прекращения поддержки Windows 10

Microsoft обвинили в принуждении пользователей покупать новые ПК из-за Windows

В США подали в суд против корпорации Microsoft, обвинив компанию в принуждении пользователей покупать новые компьютеры. Об этом сообщает издание Courthouse News.

Иск в Высший суд Сан-Диего подал Лоуренс Кляйн. По словам истца, Microsoft не учитывает интересы пользователей, прерывая поддержку Windows 10. Кляйн заявил, что большинство потребителей не будет приобретать новые компьютеры для использования Windows 11, а поэтому они окажутся вместе с устаревшей операционной системой (ОС) под угрозой хакерской атаки.

Истец отметил, что стремление Microsoft прекратить поддержку Windows 10 является частью стратегии по принуждению потребителей покупать новые персональные компьютеры (ПК). Также таким образом фирма намерена стать одним из лидеров рынка сервисов искусственного интеллекта (ИИ).

Лоуренс Кляйн заявил, что у него есть два ноутбука на Windows 10, которые нельзя обновить до Windows 11. Через два месяца, когда Microsoft прекратит поддержку ОС, ими будет опасно пользоваться. Кляйн заключил, что стратегия Microsoft ставит под угрозу безопасность не только клиентов Windows, но и людей, которые вообще не пользуются продуктами компании.

В начале августа стало известно, что платные обновления для устаревшей Windows 10 можно будет получить сразу на десять персональных компьютеров. Стоимость одной лицензии составит 30 долларов (2,4 тысячи рублей) в год.