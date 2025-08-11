Культура
Культура

Звезда «Гарри Поттера» отказался сниматься в ремейке

Дэниел Рэдклифф отказался сниматься в новом сериале о приключениях Гарри Поттера
Андрей Шеньшаков

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в оригинальной экранизации, заявил, что не собирается участвовать в съемках нового сериала, основанного на книгах Джоан Роулинг. Слова актера приводит сервис IMDb.

По его мнению, создатели проекта решили начать историю с чистого листа и создать что-то оригинальное, так что его помощь им не понадобится.

«Я определенно не ищу этого. Но желаю им удачи. Рад, что эта эстафета передана, но не думаю, что должен лично передавать ее», — заявил Рэдклифф.

Ранее стало известно, что звезда киносаги «Гарри Поттер», актер Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с писательницей Джоан Роулинг, создавшей историю о мальчике-волшебнике.

