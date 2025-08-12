Ценности
19:40, 12 августа 2025

19-летняя невеста Лепса снялась в постели в нижнем белье

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба снялась в постели в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @avrorakiba

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя студентка предстала перед камерой, сидя на постели в белом нижнем белье. Так, она позировала в бра-топе на тонких бретелях и трусах-шортах. Кроме того, избранница исполнителя уложила волосы в прическу «мальвинка» и надела массивный серебристый браслет и кольцо.

В свою очередь, в качестве локации съемки она указала Париж, Франция.

В июле Аврора Киба надела на день рождения Лепса бриллиантовое колье за 25 миллионов рублей.

