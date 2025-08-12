52-летняя Хайди Клум прикрыла голую грудь ракушками перед камерой

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала откровенное фото со съемок журнала Paris Match. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

52-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре, стоя у камня в воде. Она позировала в трусах от купальника с заниженной талией и ожерелье с большими раковинами, которыми прикрыла обнаженную грудь.

В подписи знаменитость указала, что данный кадр был сделан на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море. В свою очередь, его автором выступил французский фотограф Антуан Вергла.

