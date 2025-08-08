Ценности
49-летняя Джованна Антонелли обнажила ягодицы на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @giovannaantonelli

Популярная бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала откровенные фото с отдыха. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,5 миллиона подписчиков.

49-летняя звезда сериала «Клон» позировала перед камерой на песчаном пляже. Она надела белое вязаное бикини, включавшее в себя топ с крошечными чашками и стринги с заниженной талией, которые обнажали ее ягодицы.

При этом артистка дополнила образ солнцезащитными очками, цепочкой с подвеской с голубым камнем и несколькими кольцами и браслетами на руках. «А можно вернуться в режим отпуска?» — указала в подписи знаменитость.

Ранее в августе 52-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум обнаженной снялась для журнала Paris Match.

