Азербайджан отказался от участия в мероприятии СНГ

Баку отказался участвовать в заседании Совета министров внутренних дел СНГ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Азербайджан не будет участвовать в заседании Совета министров внутренних дел Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщило агентство APA в своем Telegram-канале.

«Азербайджан отказался участвовать в заседании Совета министров внутренних дел СНГ», — сказано в публикации.

Сообщается, что центральными темами на заседании стали совместная борьба с преступностью, сотрудничество
правоохранительных органов, вопросы незаконной миграции и их решения.

11 августа стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Украине два миллиона долларов на гуманитарную помощь. Согласно документу, средства будут направлены на закупку и отправку электрооборудования.

