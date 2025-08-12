Азербайджан отказался от участия в мероприятии СНГ

Азербайджан не будет участвовать в заседании Совета министров внутренних дел Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщило агентство APA в своем Telegram-канале.
«Азербайджан отказался участвовать в заседании Совета министров внутренних дел СНГ», — сказано в публикации.
Сообщается, что центральными темами на заседании стали совместная борьба с преступностью, сотрудничество
правоохранительных органов, вопросы незаконной миграции и их решения.
11 августа стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Украине два миллиона долларов на гуманитарную помощь. Согласно документу, средства будут направлены на закупку и отправку электрооборудования.