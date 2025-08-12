Силовые структуры
06:51, 12 августа 2025Силовые структуры

Двое россиян обманули участников СВО на 60 миллионов рублей и были арестованы

В Петербурге двоих россиян арестовали за кражу денег у отправленных на СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двоих россиян, которые обманули участников специальной военной операции (СВО) и украли у них порядка 60 миллионов рублей из денег, выплачиваемых за заключение контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщает «Фонтанка».

Двое жителей Пскова знакомились с мужчинами, ведущими асоциальный образ жизни, и предлагали им отправиться на СВО якобы на льготных условиях, чтобы не попасть на линию боевого соприкосновения. Под предлогом помощи в заключении контракта фигуранты получали банковский карты жертв и похищали выплаты.

Таким образом с осени прошлого года по август нынешнего злоумышленникам удалось обмануть 45 человек. В ходе следствия выяснилось, что девять военнослужащих не выжили.

Ранее в Костроме задержали женщину за мошенничество в отношении бойцов специальной военной операции. Злоумышленница предлагала юридическую помощь и получала от участников СВО деньги в качестве оплаты предстоящих услуг. После этого никакой помощи с ее стороны не было, а средствами она распоряжалась по своему усмотрению.

