16:25, 8 августа 2025Силовые структуры

Россиянка притворялась военным юристом и обманывала бойцов СВО

В Костроме задержали женщину за мошенничество в отношении бойцов СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Костроме задержали женщину за мошенничество в отношении бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, 42-летняя злоумышленница предлагала юридическую помощь и получала от участников СВО деньги в качестве оплаты предстоящих услуг. После этого никакой помощи с ее стороны не было, а средствами она распоряжалась по своему усмотрению.

При встрече с потенциальными клиентами женщина выдавала себя за военного юриста, надевала военную форму со знаками отличия и демонстрировала поддельные дипломы и удостоверения. Встречи проходили в арендованном офисе на Комсомольской улице, перед входом висела табличка «военный юрист».

Сотрудники полиции установили, что от действий мошенницы пострадали пять бойцов СВО. Сумма ущерба составила один миллион и 735 тысяч рублей.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленницы были обнаружены и изъяты различные штампы, карточки бойцов, дипломы и удостоверения с признаками фальсификации. Возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянка похитила сотни тысяч рублей, предназначенных для строительства туристического объекта.

    Все новости