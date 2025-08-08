Россиянка притворялась военным юристом и обманывала бойцов СВО

В Костроме задержали женщину за мошенничество в отношении бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».
По данным ведомства, 42-летняя злоумышленница предлагала юридическую помощь и получала от участников СВО деньги в качестве оплаты предстоящих услуг. После этого никакой помощи с ее стороны не было, а средствами она распоряжалась по своему усмотрению.
При встрече с потенциальными клиентами женщина выдавала себя за военного юриста, надевала военную форму со знаками отличия и демонстрировала поддельные дипломы и удостоверения. Встречи проходили в арендованном офисе на Комсомольской улице, перед входом висела табличка «военный юрист».
Сотрудники полиции установили, что от действий мошенницы пострадали пять бойцов СВО. Сумма ущерба составила один миллион и 735 тысяч рублей.
В ходе обысков по месту жительства злоумышленницы были обнаружены и изъяты различные штампы, карточки бойцов, дипломы и удостоверения с признаками фальсификации. Возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.
