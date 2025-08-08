Силовые структуры
10:15, 8 августа 2025Силовые структуры

Россиянка похитила сотни тысяч рублей на строительстве туристического объекта

В Челябинской области задержали женщину за мошенничество с нацпроектом «Туризм»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинской области задержали женщину за мошенничество с национальным проектом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

По данным ведомства, Агентство развития туризма Златоуста заключило контракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте Косотур по завышенной стоимости. Женщина же являлась должностным лицом агентства (не указано, кем именно она работает).

По данным ФСБ, с ноября 2023 по июль 2025 года она, используя преступную схему, смогла похитить только по одному эпизоду более 700 тысяч рублей из денег, выделенных правительством области по нацпроекту «Туризм».

Проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы и установления возможных иных фактов ее противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что российского изготовителя химии уличили в афере на 250 миллионов рублей по гособоронзаказу.

ЖЗЛ
