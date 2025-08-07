Российского изготовителя химии уличили в афере на 250 миллионов рублей по гособоронзаказу

В Нижегородской области задержали руководство фирмы за аферу с гособоронзаказом

В Нижегородской области задержали руководство компании за мошенничество с гособоронзаказом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Задержанные обвиняются по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2020 по 2025 год между коммерческой фирмой и государственным предприятием были заключены контракты на изготовление продукции по гособоронзаказу. По ним поставщику были перечислены деньги, в том числе на выплату заработной платы. Предприниматели с целью хищения средств фиктивно приняли на работу дополнительный персонал, который фактически не выполнял свои обязанности, а их зарплаты распределяли между собой. Сумма похищенного составила более 250 миллионов рублей.

Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ и МВД выявили и пресекли деятельность пяти руководящих сотрудников фирмы по производству химических веществ.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия для установления иных участников преступной схемы.

