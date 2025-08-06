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14:57, 6 августа 2025Силовые структуры

Группа россиян организовала бизнес на бойце СВО

В Архангельской области задержали аферистов, получавших выплаты бойца СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Архангельской области задержали аферистов, получавших выплаты бойца СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, подозреваемые нашли мужчину и убедили его отправиться на СВО. Злоумышленники думали, что у него нет родственников, и организовали фиктивный брак с одной из участниц преступной схемы. Узнав, что мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, они через жену получили 15 миллионов рублей.

Один из подозреваемых также незаконно удерживал в квартире еще одного местного жителя. Следствие полагает, что он мог стать следующим пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Подозреваемых задержали при поддержке сотрудников ОМОН. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что полицейские проводят проверку после рассуждений женщины о выплатах бойцам СВО.

ЖЗЛ
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