Дженнифер Энистон высказалась о возвращении в моду трендов 1990-х

Актриса Дженнифер Энистон празднует возвращение в моду трендов 1990-х
Мария Винар

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон высказалась о возвращении в моду трендов 1990-х годов. Соответствующее интервью публикует Vanity Fair.

Звезда популярного телесериала «Друзья» призналась, что обожает винтажную одежду и образы упомянутого времени. «Я праздную возвращение 90-х. Если не считать этих узких солнцезащитных очков и очень тонких бровей», — с иронией отметила знаменитость.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон в откровенных образах снялась для журнала Vanity Fair. Тогда актриса предстала перед камерой рядом с велосипедом на фоне цветущего кустарника. Она позировала в бежевом боди с косточками, глубоким декольте и шлейфом. Автором снимков стал канадский фотограф Норман Жан Рой.

