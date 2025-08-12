Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:09, 12 августа 2025Ценности

56-летняя Дженнифер Энистон в откровенных образах снялась для журнала

Актриса Дженнифер Энистон в бежевом боди снялась для журнала Vanity Fair
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @vanityfair

Американская актриса Дженнифер Энистон в откровенных образах снялась для журнала Vanity Fair. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя звезда сериала «Друзья» предстала перед камерой рядом с велосипедом на фоне цветущего кустарника. Она позировала в бежевом боди с косточками, глубоким декольте и шлейфом.

Также знаменитость запечатлели в полный рост в фиолетовом наряде, который состоял из кружевного бюстгальтера, юбки ниже колена с прозрачной оборкой и наброшенного на одно плечо жакета. Известно, что автором кадров стал канадский фотограф Норман Жан Рой.

Ранее в августе 52-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном виде снялась для журнала Paris Match.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саммит может стать историческим». Чего ожидают в России от встречи Путина и Трампа на Аляске?

    Многомиллионные взятки вменили экс-начальнику научного центра Минобороны

    Врачи заявили о необходимости срочных мер из-за одной инфекции в России

    Женщина съела самое острое в жизни куриное крыло и долго жалела об этом

    На Западе рассказали о выгоде Китая от СВО

    Переговоры на Аляске назвали последним шансом для Украины

    Раскрыта многомиллиардная сумма хищений в России из пенсионных фондов

    Раскрыты потери колумбийских наемников на Украине

    Глава Ставрополя раскрыл последствия удара ВСУ

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости