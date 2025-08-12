56-летняя Дженнифер Энистон в откровенных образах снялась для журнала

Актриса Дженнифер Энистон в бежевом боди снялась для журнала Vanity Fair

Американская актриса Дженнифер Энистон в откровенных образах снялась для журнала Vanity Fair. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя звезда сериала «Друзья» предстала перед камерой рядом с велосипедом на фоне цветущего кустарника. Она позировала в бежевом боди с косточками, глубоким декольте и шлейфом.

Также знаменитость запечатлели в полный рост в фиолетовом наряде, который состоял из кружевного бюстгальтера, юбки ниже колена с прозрачной оборкой и наброшенного на одно плечо жакета. Известно, что автором кадров стал канадский фотограф Норман Жан Рой.

Ранее в августе 52-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном виде снялась для журнала Paris Match.