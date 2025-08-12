Вайдель: ФРГ стоило бы выступить с инициативой, аналогичной саммиту России и США

Германии стоило бы взять на себя ответственность и выступить с мирной инициативой, аналогичной предстоящему саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. С таким призывом выступила лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат бундестага Алис Вайдель в соцсети Х.

«И снова правильные импульсы исходят именно от [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана из Будапешта, а не из Брюсселя или Берлина. Вместо того, чтобы критиковать за детским столом встречу глав России и США на Аляске и заявлять о ее якобы ничтожности, правительству ФРГ следовало бы взять на себя ответственность и выступить с аналогичной мирной инициативой», — отметила политик.

Ранее Орбан призвал Европейский союз (ЕС) поддержать мирные усилия Трампа по Украине на встрече с Путиным. По словам политика, европейские лидеры «подорвали мир, но теперь могут его восстановить».

При этом глава венгерского правительства отказался присоединяться к совместному заявлению стран ЕС по украинскому урегулированию. В документе лидеры ЕС поддержали политику Украины по евроинтеграции, против чего Венгрия открыто выступает.