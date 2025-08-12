Забота о себе
Забота о себе

Худым людям назвали причины высокого уровня холестерина

Врач Маркес назвал стресс причиной высокого уровня холестерина у худых людей
Илья Пятыго
Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Кардиолог Густаво дос Рейс Маркес заявил, что у худых людей тоже бывает высокий уровень холестерина. В разговоре с изданием Correio он объяснил, почему так происходит.

«Клиническая оценка должна выходить за рамки того, что видно в зеркале. Генетические факторы и накопление висцерального жира, невидимого глазу, являются одними из основных причин изменения уровня холестерина даже у худых людей», — пояснил Маркес.

Другими причинами врач назвал неправильное питание, хронический стресс и малоподвижный образ жизни. Кроме того, на уровень холестерина может влиять рацион. По словам кардиолога Нивалдо Филгейраса, анализы ухудшаются из-за чрезмерного употребления полиненасыщенных жиров, жареной пищи, фастфуда и обработанных продуктов, таких как печенье, пирожные и снеки.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что для профилактики деменции стоит включить в ежедневное меню несколько продуктов. Так, он призвал чаще употреблять ягоды, яйца и икру.

