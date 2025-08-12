Минобороны прокомментировало сообщения о беспилотниках в Татарстане

Минобороны: Утром 12 августа над Татарстаном сбито девять беспилотников

Утром 12 августа над Татарстаном сбито девять беспилотников. Ранее появившиеся в сети сообщения о налете дронов прокомментировало Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, беспилотники были перехвачены в небе республикой в период с 9:20 до 10:15.

Уничтоженные дроны относятся к классу беспилотников самолетного типа, отметили в Минобороны. Такие летательные аппараты обладают большой ударной мощью и дальним радиусом действия.

Ранее стало известно, что украинские войска при налете на Татарстан задействовали по меньшей мере один беспилотник, переоборудованный из пилотируемого самолета. Сведений о возможных последствиях атаки нет.