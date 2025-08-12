Россия
10:50, 12 августа 2025Россия

ВСУ атаковали Россию переделанным в БПЛА самолетом

Shot: ВСУ атаковали Татарстан переделанным в БПЛА самолетом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Татарстан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot во вторник, 12 августа.

По его данным, в небе над республикой было сбито четыре беспилотника. Речь, в частности, идет о дронах типа «Рубака».

По меньшей мере один летательный аппарат был переделан в БПЛА из самолета, утверждает канал. О какой именно исходной модели может идти речь, не уточняется. Shot заявляет, что в налете была задействована по меньшей мере одна такая машина.

ВСУ продолжают попытки наносить удары по регионам России. 10 августа впервые была атакована Республика Коми. По предварительным данным, при ударе задействовались польские БПЛА FlyEye.

