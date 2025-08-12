Бывший СССР
На Армению подали иск

Карапетян требует от властей Армении 500 миллионов долларов компенсации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Семья предпринимателя Самвела Карапетяна подала арбитражный иск на Армению, передает ТАСС.

«Семья Карапетян требует от арбитражного суда обязать Республику Армения возместить как уже причиненный, так и ожидаемый ущерб», — сказано в публикации.

По предварительным оценкам, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов. Окончательную оценку проведет арбитражный суд.

Ранее Карапетян выиграл в Международном суде дело против Армении о национализации «Электросетей». Согласно решению суда, принятые Арменией поправки не соответствуют международным обязательствам республики и должны быть приостановлены.

