На Армению подали иск

Карапетян требует от властей Армении 500 миллионов долларов компенсации

Семья предпринимателя Самвела Карапетяна подала арбитражный иск на Армению, передает ТАСС.

«Семья Карапетян требует от арбитражного суда обязать Республику Армения возместить как уже причиненный, так и ожидаемый ущерб», — сказано в публикации.

По предварительным оценкам, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов. Окончательную оценку проведет арбитражный суд.

Ранее Карапетян выиграл в Международном суде дело против Армении о национализации «Электросетей». Согласно решению суда, принятые Арменией поправки не соответствуют международным обязательствам республики и должны быть приостановлены.