На Украине сидящего в СИЗО депутата решили снять с должности

Гончаренко: Дубинского могут снять с должности в Раде, он в СИЗО с 2023 года

Находящегося с 2023 года в СИЗО заместителя главы комитета по финансам в Верховной Раде Украины, народного депутата Александра Дубинского могут снять с должности. Об этом сообщил другой парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Налоговый комитет Рады только со второй попытки поддержал рекомендацию отозвать Александра Дубинского с должности», — написал депутат.

Гончаренко сообщил, что решение не окончательное и его примут лишь на этой неделе, во время заседания Верховной Рады. Он также напомнил, что Дубинский до сих пор числился членом Комитета, несмотря на свое нахождение в следственном изоляторе уже около двух лет.

В ноябре 2023 года Дубинскому предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе и в госизмене. С этого момента он находится в СИЗО, продолжая делать политические заявления в качестве действующего депутата Рады.

