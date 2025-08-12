Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:25, 12 августа 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали шокирующим резкое продвижение России в ДНР

FT назвала шокирующим резкое продвижение армии России под Красноармейском
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Резкое продвижение Российской армии под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) спровоцировало замешательство в Киеве. Об этом заявила британская газета Financial Times (FT).

«Российский прорыв украинской обороны на востоке вызвал волну возмущения и замешательства в Киеве перед критически важной встречей [президентов США и России] Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится в пятницу», — говорится в материале.

Западное издание назвало прорыв Вооруженных сил России (ВС РФ) внезапным и шокирующим. Отмечается, что российские военные добились успеха на этом участке в опасный момент для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым сейчас не хватает людей и оружия.

Ранее стало известно, что прорыв ВС РФ у Красноармейска и расширение зоны контроля под Добропольем произошли благодаря давлению пехоты. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Перед этим сообщалось, что армия России перерезала трассу между Красноармейском и Добропольем. Как заявили в российских силовых структурах, ВСУ в городе фактически попали в огневой мешок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей. Судно якобы входит в «теневой флот России»

    В МИД Украины территориальные уступки назвали «Мюнхеном-2»

    Раскрыты гонорары ушедшего на пенсию Леонтьева

    Humvee ВСУ получили «ежовую» защиту

    Власти Коми рассказали о последствиях первой с начала СВО атаки ВСУ на регион

    Раскрыты последствия отмены шведского стола в Турции

    Вучич отреагировал на сообщения о планах уволить пророссийских политиков

    Танцоры экс-солистки группы «Мираж» рассмешили пользователей сети

    Предсказан скорый переход еще одного города в ДНР под контроль России

    Раскрыта причина возможных увольнений пророссийских политиков в Сербии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости