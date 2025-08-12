FT назвала шокирующим резкое продвижение армии России под Красноармейском

Резкое продвижение Российской армии под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) спровоцировало замешательство в Киеве. Об этом заявила британская газета Financial Times (FT).

«Российский прорыв украинской обороны на востоке вызвал волну возмущения и замешательства в Киеве перед критически важной встречей [президентов США и России] Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится в пятницу», — говорится в материале.

Западное издание назвало прорыв Вооруженных сил России (ВС РФ) внезапным и шокирующим. Отмечается, что российские военные добились успеха на этом участке в опасный момент для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым сейчас не хватает людей и оружия.

Ранее стало известно, что прорыв ВС РФ у Красноармейска и расширение зоны контроля под Добропольем произошли благодаря давлению пехоты. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Перед этим сообщалось, что армия России перерезала трассу между Красноармейском и Добропольем. Как заявили в российских силовых структурах, ВСУ в городе фактически попали в огневой мешок.