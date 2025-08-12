Российские войска перерезали одну из трасс у Красноармейска

ТАСС: ВС России перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России перерезали трассу между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Добропольем в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Трасса между Красноармейском и Добропольем перерезана», — рассказали силовики. Они также отметили, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе фактически попала в огневой мешок.

Ранее на Украине заявили, что российские войска совершили прорыв в районе Красноармейска. Подразделениям армии России удалось занять позиции, продвинувшись на десять километров вглубь обороны ВСУ.

Как рассказал экс-командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич, положение ВСУ у Красноармейска ухудшается с каждым днем. По его словам, город практически попал в окружение.