23:51, 11 августа 2025

На Украине признали критическую ситуацию для ВСУ в районе Красноармейска

Экс-командир «Азова» Кротевич заявил о критической ситуации для ВСУ на фронте
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Без того катастрофическое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии Красноармейск (украинское название — Покровск) — Константиновка ухудшается с каждым днем, линия боевого соприкосновения как устойчивая линия уже фактически не существует. Об этом в публичном обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил экс-командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич в X.

«Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка — в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки», — написал ветеран ВСУ. Он отметил, что ситуация для украинской армии складывается не лучшим образом еще с прошлого года, и новые назначения командования не смогут ее исправить.

По словам военного, в таком положении ВСУ оказались из-за того, что было принято решение разделять подразделения по всей линии фронта, а также из-за заявлений о незначительных успехах на фоне провалов целых направлений. Кроме того, Кротевич обвинил военное руководство в отсутствии стратегического видения театра боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись вглубь Красноармейска.

