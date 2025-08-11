Стало известно о боях в городской застройке Красноармейска

Российские войска вклинились глубоко в городской массив Красноармейска

Российские войска продвинулись вглубь Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом рассказал Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на спутниковые снимки.

«Особенно примечательно присутствие точек внутри городской застройки — это значит, что бои идут не только на подступах, но и в глубине обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сказано в публикации.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России используют тактику постепенного продвижения, а не лобового штурма и уже вклинились глубоко внутрь городского массива. Подчеркивается, что украинские войска находятся в большей опасности, чем предполагалось изначально.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются в районе Красноармейска, в связи с чем ситуация для ВСУ ухудшается. Он отметил, что российские бойцы действуют грамотно, а также выполняют задачи по минимизации своих потерь.