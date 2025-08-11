Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:37, 11 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о боях в городской застройке Красноармейска

Российские войска вклинились глубоко в городской массив Красноармейска
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продвинулись вглубь Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом рассказал Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на спутниковые снимки.

«Особенно примечательно присутствие точек внутри городской застройки — это значит, что бои идут не только на подступах, но и в глубине обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сказано в публикации.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России используют тактику постепенного продвижения, а не лобового штурма и уже вклинились глубоко внутрь городского массива. Подчеркивается, что украинские войска находятся в большей опасности, чем предполагалось изначально.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются в районе Красноармейска, в связи с чем ситуация для ВСУ ухудшается. Он отметил, что российские бойцы действуют грамотно, а также выполняют задачи по минимизации своих потерь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Назван срок прихода потепления в Москву

    Ведущую экономику Европы накрыло волной банкротств

    Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России и привел два аргумента

    Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

    Женщина приняла запущенный рак за беременность

    Бориса Щербакова срочно госпитализировали

    Трамп подсказал российским войскам дорогу до Киева

    Трамп заявил о желании украинцев заключить сделку с Россией

    Раскрыты детали подготовки ко встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости