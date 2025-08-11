Бывший СССР
На Украине заявили о новом глубоком прорыве ВС России в Донбассе

DeepState: ВС России осуществили прорыв между Константиновкой и Добропольем
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска осуществили прорыв обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) между Константиновкой и Добропольем на глубину более 10 километров. О новом глубоком прорыве сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

Как следует из публикации, в результате успешных боевых действий российские войска продвинулись у Кучерова Яра и Золотого Колодца. Далее бойцы Вооруженных сил (ВС) России смогли закрепиться в населенном пункте Веселое, а потом перейти в наступление по направлении трассы Доброполье — Краматорск.

«С таким развитием событий, если они не изменятся, мы можем столкнуться с тем, что Доброполье падет быстрее Покровска», — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас появился реальный шанс достичь мира. При этом, по его словам, Киев «видит опасность» в любых решениях, которые могут быть приняты без участия Украины и стран Европы.

