Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:08, 12 августа 2025Из жизни

Неизлечимый вирус вызвал появление щупальцев на голове

В США стали замечать кроликов со странными щупальцами на голове
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: KUSA / CNN Newsource

В американском городе Форт-Коллинс, штат Колорадо, стали замечать диких кроликов со странными наростами на голове, напоминающими щупальца. Об этом сообщает WFSB.

Жительница населенного пункта рассказала журналистам, что наблюдала за одним из таких кроликов на своем участке в течение двух лет. По словам женщины, она думала, что животное не проживет долго, и ошибалась. Причем наросты на мордочке кролика стали больше.

В Департаменте парков и дикой природы Колорадо заявили, что к появлению чешуйчатых наростов приводит неизлечимый вирус, которым заражены кролики. Специалисты утверждают, что для других видов он не опасен.

Материалы по теме:
«Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
19 сентября 2018
«Гниение не мешает вкусу» Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
«Гниение не мешает вкусу»Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
6 сентября 2019

Ранее сообщалось, что тиктокер Джейкоб Райли Худ, специализирующийся на видео о грибах, вырастил зомбирующий гриб-паразит кордицепс на собственной крови.

Вымышленная мутация кордицепса, поражающая людей, легла в основу сюжета игры и сериала The Last of Us («Одни из нас»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже ДНК не найдут». В России пригрозили НАТО уничтожить европейские столицы за атаку на Калининград

    ВСУ резко усилили обстрелы городов на фоне подготовки встречи Путина и Трампа

    В России резко снизились продажи одного продукта

    Пролетевший над российским городом беспилотник сняли на видео

    Стало известно о блокировке ФНС счетов Овечкина

    США отказались направлять самолеты с гумпомощью в Газу

    В российском городе иностранец поцеловал чужого ребенка в губы на заправке

    Еврокомиссар по обороне рассказал о темпах производства боеприпасов ЕС

    Несколько самолетов были охвачены огнем в аэропорту из-за одного пилота и попали на видео

    В МИД объяснили причину враждебности Европы к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости