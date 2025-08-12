Неизлечимый вирус вызвал появление щупальцев на голове

В США стали замечать кроликов со странными щупальцами на голове

В американском городе Форт-Коллинс, штат Колорадо, стали замечать диких кроликов со странными наростами на голове, напоминающими щупальца. Об этом сообщает WFSB.

Жительница населенного пункта рассказала журналистам, что наблюдала за одним из таких кроликов на своем участке в течение двух лет. По словам женщины, она думала, что животное не проживет долго, и ошибалась. Причем наросты на мордочке кролика стали больше.

В Департаменте парков и дикой природы Колорадо заявили, что к появлению чешуйчатых наростов приводит неизлечимый вирус, которым заражены кролики. Специалисты утверждают, что для других видов он не опасен.

Ранее сообщалось, что тиктокер Джейкоб Райли Худ, специализирующийся на видео о грибах, вырастил зомбирующий гриб-паразит кордицепс на собственной крови.

Вымышленная мутация кордицепса, поражающая людей, легла в основу сюжета игры и сериала The Last of Us («Одни из нас»).