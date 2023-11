Любитель грибов вырастил на своей крови зомбирующего паразита

Тиктокер Джейкоб Райли Худ вырастил на своей крови зомбирующий гриб кордицепс

Тиктокер Джейкоб Райли Худ, специализирующийся на видео о грибах, вырастил зомбирующий гриб-паразит кордицепс на собственной крови. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Любитель грибов сделал субстрат для разведения кордицепса из кожи и крови. Когда гриб разросся, он разрезал его, продемонстрировал на камеру, после чего попробовал на вкус. «Я не стану его глотать, но он странным образом кажется мне сладким, — рассказал тиктокер о своих ощущениях. — Довольно неплохо. Я бы и еще съел».

В будущем Худ намерен повторить свой эксперимент, но на этот раз предпочтет обойтись без кровопускания. «Вероятно, воспользуюсь кровью животных, — предположил он. — Это будет проще, чем брать свою. Или можно вырастить гриб на костях и мясе — это тоже интересный опыт».

Кордицепс известен умением зомбировать насекомых, в частности, муравьев. Он выгоняет их из гнезд и заставляет карабкаться на растения. Потом из головы зараженных особей вырастает плодовое тело гриба. Оно распространяет свои споры на большие расстояния, захватывает нервную систему новых насекомых, и цикл повторяется вновь. Вымышленная мутация кордицепса, поражающая людей, легла в основу сюжета игры и сериала Last of Us («Одни из нас»).

Ранее сообщалось, что актер из Тайваня и его жена, недавно ставшие родителями, приготовили и съели плаценту. Актер признался, что на вкус плацента напоминает свиную печень или свиные потроха.