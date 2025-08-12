Одна деталь в поведении Зеленского озадачила Запад

Профессор Дизен: Позиция Зеленского по территориям меняется из-за фронта

Официальная позиция президента Украины Владимира Зеленского по территориям меняется из-за фронта и ситуации на нем. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети X.

«Имейте в виду, что всего несколько месяцев назад Зеленский отказывался даже вести переговоры с Россией. События на поле боя развиваются стремительно, и это все больше отражается на его политике», — озадачился поведением украинского лидера исследователь.

Ранее президент Украины сообщил, что проведет встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но заявил, что не знает, когда она состоится. Он выразил уверенность, что закончить конфликт можно будет только в результате трехсторонней встречи.