17:56, 12 августа 2025

Одна деталь в поведении Зеленского озадачила Запад

Профессор Дизен: Позиция Зеленского по территориям меняется из-за фронта
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Официальная позиция президента Украины Владимира Зеленского по территориям меняется из-за фронта и ситуации на нем. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети X.

«Имейте в виду, что всего несколько месяцев назад Зеленский отказывался даже вести переговоры с Россией. События на поле боя развиваются стремительно, и это все больше отражается на его политике», — озадачился поведением украинского лидера исследователь.

Ранее президент Украины сообщил, что проведет встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но заявил, что не знает, когда она состоится. Он выразил уверенность, что закончить конфликт можно будет только в результате трехсторонней встречи.

