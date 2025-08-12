Онколог оценил состояние тяжелобольной звезды «Полицейского с Рублевки»

Онколог Черемушкин: Тяжелобольной актер Попов борется за время и качество жизни

Онколог Евгений Черемушкин оценил состояние актера Романа Попова, наиболее известного по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», который столкнулся с рецидивом рака головного мозга. Специалиста цитирует «Абзац».

Черемушкин подчеркнул, что клетки после рецидива более устойчивы к лечению. Повреждение зрительных нервов из-за развития опухоли, о котором рассказал Попов, также является плохим показателем.

«Бороться надо до последнего. Но чем дальше, тем сложнее. Сейчас борьба идет за время и качество жизни. Могу только пожелать сил», — заявил Черемушкин.

Попов впервые столкнулся с онкологическим заболеванием в 2018 году, а спустя год ему удалось достичь ремиссии. По словам артиста, в 2025 году болезнь вернулась с осложнениями. 10 августа Попов сообщил, что ничего не видит правым глазом, а левым — совсем мало. На данный момент ему требуется помощь, чтобы есть и передвигаться.