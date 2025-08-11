Культура
Звезда «Полицейского с Рублевки» сообщил об осложнениях на фоне рака мозга

Борющийся с онкологией актер Роман Попов сообщил о потере зрения
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал «Роман Попов Official»

Актер Роман Попов, наиболее известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», рассказал о своем состоянии на фоне рецидива рака головного мозга. Пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Попов впервые столкнулся с онкологическим заболеванием в 2018 году, а спустя год ему удалось достичь ремиссии. По словам артиста, в 2025-м болезнь вернулась с осложнениями.

«У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение и частично за слух. Я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — сообщил Попов. Он добавил, что на данный момент ему требуется помощь, чтобы есть и передвигаться, однако он надеется продолжить съемки в ближайшие несколько месяцев.

В июне Попов сообщил, что столкнулся с осложнениями на фоне рецидива рака. Актер заявил, что ему предстоит пройти курс химиотерапии, но до тех пор он намерен продолжать сниматься.

