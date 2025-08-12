Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Ставрополя

В сети появились кадры из атакованного ВСУ Ставропольского края

В сети появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ставропольского края. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышен звук работы мотора летательного аппарата, который похож на жужжание. Когда автор видео отводит камеру от окна, раздается мощный взрыв. Кадры, как уточняется, сняты в Ставрополе.

Жители Ставрополя сообщили о взрывах в ночь на вторник, 12 августа. Местные рассказали, что видели беспилотники, которые летели на низкой высоте. Как уточнил глава города Иван Ульянченко, из-за атаки никто не пострадал, поврежден оказался социальный объект, где выбило стекла.

По данным Минобороны, над Ставропольским краем за ночь перехватили три беспилотника. Под удар также попала Ростовская область, где сбили 22 летательных аппарата.