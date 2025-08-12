Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:50, 12 августа 2025Россия

Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Ставрополя

В сети появились кадры из атакованного ВСУ Ставропольского края
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ставропольского края. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышен звук работы мотора летательного аппарата, который похож на жужжание. Когда автор видео отводит камеру от окна, раздается мощный взрыв. Кадры, как уточняется, сняты в Ставрополе.

Жители Ставрополя сообщили о взрывах в ночь на вторник, 12 августа. Местные рассказали, что видели беспилотники, которые летели на низкой высоте. Как уточнил глава города Иван Ульянченко, из-за атаки никто не пострадал, поврежден оказался социальный объект, где выбило стекла.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

По данным Минобороны, над Ставропольским краем за ночь перехватили три беспилотника. Под удар также попала Ростовская область, где сбили 22 летательных аппарата.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Ставрополя

    В США сравнили власть Трампа с авторитарным режимом

    Володин опубликовал новый пост об отмене домашнего задания в школах

    На Аляске рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

    Жителям Подмосковья пообещали туман

    Названы самые переживающие за трудоустройство категории россиян

    Мощный пожар на российском предприятии сняли на видео

    Исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие в лесу накануне трагедии

    Пленный из ВСУ рассказал о работе ТЦК на Украине

    Россиянам напомнили о запрете складывать мусор на даче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости