Из жизни
11:12, 12 августа 2025

Последствия схватки трехметрового аллигатора с огромным питоном сняли на видео

Трехметровый аллигатор поймал и попытался съесть огромного питона
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В национальном парке Эверглейдс в американском штате Флорида трехметровый аллигатор поймал и попытался съесть огромного питона. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Свидетелем редкой сцены стала фотограф дикой природы Элисон Джослин. Она заметила аллигатора неподалеку от смотровой башни Шарк-Вэлли в пятницу, 8 августа, и сняла последствия схватки, которая произошла накануне. «Похоже, аллигатор время от времени пытался съесть змею, но без особого успеха, а потом отдыхал, держа ее в пасти», — утверждает фотограф.

Длина аллигатора составляла около 2,7 метра, а питона — примерно 2,1 метра без учета головы, которой, когда ее увидела Джослин, уже не было.

Аллигатор закидывал голову вверх и как бы слегка подбрасывал змею. Думаю, он пытался оторвать кусок, который смог бы проглотить. Ему было прекрасно меня видно, и когда он в итоге уплыл, причиной, полагаю, было опасение, что я попытаюсь отнять у него этот лакомый кусочек

Элисон Джослинфотограф
Темные тигровые питоны, способные вырастать до шести метров в длину, попали в США из Юго-Восточной Азии. Считается, что основой американской популяции стали особи, сбежавшие из зверинцев и зоомагазинов во время урагана «Эндрю», который обрушился на Флориду в 1992 году. Спустя десять лет огромных змей стали замечать в Эверглейдсе — природном комплексе, занимающем четверть Флориды. Они без труда истребляли местных зверей, а сами оставались неуязвимы для хищников и безудержно плодились.

Ранее сообщалось, что 26-летняя Рози Мур, бикини-модель и ученая из американского штата Флорида, достала полутораметрового аллигатора из желудка огромного питона, а затем опубликовала видеозапись в соцсети.

