Президент Казахстана разбил рукой доску и получил черный пояс

Президент Казахстана Токаев получил черный пояс и разбил доску

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разбил доску, после того как получил черный пояс девятого дана от президента Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу. Видео вручения опубликовала пресс-служба казахстанского лидера в Telegram.

«Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями таеквондо разбил доску», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как президенту Казахстана вручают именной черный пояс, после чего перед ним ставят дощечку и политик разбивает ее ударом кулака.

