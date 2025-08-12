Бывший СССР
Президент Казахстана разбил рукой доску и получил черный пояс

Президент Казахстана Токаев получил черный пояс и разбил доску
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разбил доску, после того как получил черный пояс девятого дана от президента Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу. Видео вручения опубликовала пресс-служба казахстанского лидера в Telegram.

«Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями таеквондо разбил доску», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как президенту Казахстана вручают именной черный пояс, после чего перед ним ставят дощечку и политик разбивает ее ударом кулака.

Ранее стало известно, что Токаев обсудил проблемы достижения мира на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским. В ходе диалога он заявил, что территориальный вопрос зачастую становится непреодолимым препятствием на пути к перемирию.

