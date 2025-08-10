Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:30, 10 августа 2025Бывший СССР

Раскрыто содержание разговора Токаева и Зеленского

Токаев с Зеленским обсудил проблемы достижения мира на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с Владимиром Зеленским проблемы достижения мира на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

Токаев подчеркнул, что понимает сложность проблемы. По его мнению, территориальный вопрос зачастую становится непреодолимым препятствием на пути к перемирию.

«Но сейчас главный приоритет — это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины», — сказал президент Казахстана.

Ранее казахстанский лидер отметил особую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании конфликта на Украине. Токаев отметил, что республика отстаивает необходимость сохранения территориальной целостности всех стран и продолжит сотрудничество с Турцией на международной арене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер режиссер Юрий Бутусов. Обладатель нескольких «Золотых масок» утонул в Болгарии

    В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла женщина

    Британия захотела ввести санкции против Израиля

    В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ

    В России представили новейшие автоматы

    Король Карл III изобрел «тетеревяку» и призвал подданных ее съесть

    Во Франции захотели сэкономить на праздниках

    Раскрыто содержание разговора Токаева и Зеленского

    Одна страна захотела стать сверхдержавой

    Кличко оценил решения Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости