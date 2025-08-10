Раскрыто содержание разговора Токаева и Зеленского

Токаев с Зеленским обсудил проблемы достижения мира на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с Владимиром Зеленским проблемы достижения мира на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

Токаев подчеркнул, что понимает сложность проблемы. По его мнению, территориальный вопрос зачастую становится непреодолимым препятствием на пути к перемирию.

«Но сейчас главный приоритет — это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины», — сказал президент Казахстана.

Ранее казахстанский лидер отметил особую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании конфликта на Украине. Токаев отметил, что республика отстаивает необходимость сохранения территориальной целостности всех стран и продолжит сотрудничество с Турцией на международной арене.