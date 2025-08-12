Наука и техника
Раскрыты задачи американских бомбардировщиков у границ России

The Aviationist: Бомбардировщики B-1B в Норвегии отработают поиск и целеуказание
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Lithuanian Ministry Of Defence / Reuters

Экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1B в граничащей с Россией Норвегии отработают действия в условиях повышенной опасности. Задачи самолетов со ссылкой на Военно-воздушные силы (ВВС) США раскрыл блог The Aviationist.

«Экипажи будут отрабатывать ключевые элементы процесса поиска, определения местоположения, сопровождения и целеуказания, оттачивая скорость и точность, с которыми бомбардировщики и истребители способны реагировать на угрозы в режиме реального времени», — говорится в публикации.

Там подчеркивается, что «отрабатывая эти навыки, экипажи одновременно тренируются в действиях против наземных и воздушных угроз, призванных лишить их свободы маневра, требуя от них решительных действий для противодействия угрозам и завоевания превосходства в воздухе».

Блог напоминает, что 9 августа три бомбардировщика B-1B прибыли с авиабазы Дайс (США) на авиабазу Эрланн (Норвегия). Согласно ВВС США, речь идет о пятом развертывании американских бомбардировщиков в Европе в 2025 году.

«За последние 18 месяцев я наблюдал больше активности и сигналов о спросе на бомбардировщики, чем, вероятно, за последние пять-десять лет», — заявил в интервью журналу Air & Space Forces Magazine глава Командования по управлению глобальными ударами ВВС США генерал Томас Бюссьер.

Ранее командующий 8-й воздушной армией ВВС США генерал-майор Джейсон Армагост признал, что для применения американских стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 решающее значение будет иметь их количество.

