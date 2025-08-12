Россия
17:55, 12 августа 2025Россия

Рассуждавшего об институте брака члена «Русской общины» обвинили во лжи, измене и побоях

Жена координатора «Русской общины» Белоуса обвинила мужа во лжи, измене и побоях
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Жена Станислава Белоуса Марина

Жена Станислава Белоуса Марина. Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жена координатора отделения «Русской общины» в Троицке Челябинской области Станислава Белоуса, Марина, обвинила супруга во лжи, измене и побоях. Слова россиянки приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказала журналистам Марина, слова ее мужа о том, что она во время ссоры с ним якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения, являются неправдой. Из ее слов следует, что ее муж, рассуждавший о разрушении института брака судом, приговорившим его к 10 суткам ареста за побои, изменял ей, что и стало причиной ссоры.

Я вырвала [из рук Белоуса] телефон [во время его разговора с любовницей], да, кинула в его сторону, после чего он начал хватать меня за руки, начал угрожать, что он меня убьет. После он стал хватать меня за шею и стал душить. Это все происходило на глазах детей. После этого она нанес удар в нижнюю челюсть

Супруга общественника заявила, что на суде член «Русской общины» сначала отрицал вину, но после того, как она привела на одно из заседаний свидетелей, признался в избиении.

Известно, что после того, как Белоус отбыл 10 суток ареста, он записал видео, в котором заявил о разрушении судом института семьи. По его версии событий, изложенной в посте организации, его супруга была пьяна, и он был «вынужден» ударить ее, чтобы «привести в чувство».

